В ноябре 2024 года в США пройдут очередные президентские выборы. Кого выдвинут на эту гонку демократы и республиканцы, неизвестно. Есть нюанс, о котором мало говорят, но его не изменишь: Джо Байдену уже 80 лет, Дональду Трампу - 76. И они оба возглавляют рейтинг старейших президентов США (третье место занимает Рональд Рейган). Правда, Трамп уже единолично принял решение посоревноваться за президентское кресло и проводить встречи с людьми.

Если Президент Байден говорит, что "Украина никогда не станет жертвой России" и помощь не прекратится, потому что "это может длиться долго и много еще будет трагедий", то 45-й президент Трамп убеждает людей в том, что можно договориться и нет необходимости тратить миллиарды. И он обещает остановить войну только двумя телефонными звонками – президенту Зеленскому и Путину. Он уверен в своей уникальности: президент Макрон и президент Эрдоган не смогли, а он сможет. Еще будет немало заявлений, начинается гонка…

Украина, безусловно, станет темой выборов. И здесь речь не идет, что рядом с нашими солдатами должны стать с оружием солдаты НАТО, а речь идет о финансовой помощи. США уже выделили нам 28 млрд долларов, а страны НАТО в общей сложности - 120 млрд. И именно это обсуждается на американских кухнях. На что и на кого идут деньги налогоплательщиков? Ибо США – "it's all about money".

Вы не представляете, как взрываются все американские СМИ даже при небольшом коррупционном скандале в Украине. И это еще больше подогревает разговоры о прекращении оказания помощи, росте цен и налогов из-за российско-украинской войны. Рядовой американец не будет знать географическое расположение Украины и столицу Киев, но будет знать о коррупции в каком-либо из ведомств.

И я прошу: не живите стереотипом, что информации об Украине достаточно. Недостаточно! Необходимо рассказывать об Украине постоянно: от серьезных публикаций в медиа до коротеньких разноплановых видео на английском в соцсетях. Большинство американцев не читают газеты, не смотрят теленовости, у них даже не подключены телеканалы. Из разговора с ними я поняла, что это такая философия жизни, которую они называют "ограничить себя от плохих новостей". Они создали мир собственный мир, в котором им хорошо. И после Афганистана, Вьетнама и Кореи любая война с участием США — это исключение из доктрины изоляционизма. Полное неприятие. Кто же стремится отправлять на войну своих сыновей, братьев и мужчин в чужую страну?

"У вас в Украине есть Coca-Cola?", — спросила меня одна из преподавательниц английского языка. У меня отняло дар речи... До этого я слышала: "Вы когда-то делали маммографию, в Украине есть такое оборудование?", "У вас банки тоже так работают?". Почему именно так? Откуда такое воображение?

Я привязалась с этим вопросом к одному из преподавателей политологии местного университета. После его ответа я многое поняла. Большинство американцев не уезжают за границу, у них огромная территория на континенте с островами, морями, океанами и горами. Это все их дом. А все остальное очень далеко, другой мир. Как когда-то говорил мой отец, который рассматривал карту в самолете во время путешествия в США: "Дочка, это же пол галоши по карте. Как далеко".

Потому и война для них далеко. Для большинства американцев это не их война.

Решения всегда принимают элиты. Только сильные способны принимать непопулярные решения, потому что смотреть нужно в будущее. Мирное будущее для планеты.

