Украина станет главной темой нового сезона американского сериала "Миллиарды"
Борьба Украины за независимость станет главной темой нового сезона американского сериала "Миллиарды"
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .
"В новом сезоне сериала "Миллиарды" тема Украины и нашей борьбы за независимость в главном фокусе. Буду рад пригласить создателей сериала - Брайана Коппельмана, Дэвида Левина и Эндрю Росса Соркина в Украину", - рассказал он.
Справочно. "Миллиарды" - американский сериал, выходящий с 2016 года. Сериал рассказывает о том, как руководитель гедж-фонда Бобби Аксельрод зарабатывает свое богатство, талантливо инвестируя средства, а подчас и совершая незаконные действия, за что прокурор США Чак Роудс пытается привлечь его к уголовной ответственности.
Характерная черта сериала в том, что большинство сюжетных линий базируются на реальных заголовках и финансовых делах и расследованиях в США и мире.
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