Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"В этом году Украина будет важнейшей темой. В мире еще много других проблем, мы знаем. Однако война в Украине – это шокирующая волна, которая затрагивает весь мир. Не только Украина страдает в этой войне. Украинцев атакуют бомбами и ракетными ударами, – говорит он. – А остальной мир поражен ростом цен на энергию, на продовольствие, опасностью экономических проблем. Мы можем сказать, что война затрагивает всех".

Вместе с тем на Ассамблее будут рассматривать и ряд других проблем, беспокоящих мир.

По мнению Жозепа Борреля, Россия ведет безнадежную битву.

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