Об этом Сунак сообщил на встрече украинских журналистов, пишет "Европейская правда".

"Я согласен с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, который сказал, что Украина станет членом НАТО. Но мы также должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации. Для меня это значит убедиться, что у нас есть план продолжать поддержку украинской безопасности – не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе", - заметил британский премьер.

Он отметил, что "частью этого является обучение, которое мы проводим".

"Это хороший пример того, что вы хотите сделать. Потому что в идеале на пути к членству в НАТО необходимо предоставить Украине больше стандартного оборудования НАТО, а также обеспечить оперативную совместимость всех сил разных стран и то, как они используют это оборудование, поэтому обучение украинских Пилоты тактики НАТО также являются частью этого процесса. Это те вещи, над которыми мы можем работать прямо сейчас, и мы должны работать над тем, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", - добавил он.

По его словам, он заявил своим партнерам и союзникам, что этот разговор "нужно вести".

"Мы должны убедиться, что мы говорим о долгосрочном будущем Украины, и это означает, как я уже сказал, предоставление большего количества стандартного оборудования НАТО, поиск путей повышения оперативной готовности и действительно убедиться, что мы думаем о долгосрочных оборонных потребностях Украины, особенно о таких вещах, как противовоздушная оборона, например и другие вещи. Это все те разговоры, которые я хочу вести с нашими союзниками", - подчеркнул Сунак.

Сунак также подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача сложна.

Кроме того, премьер Британии считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя.