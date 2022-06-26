Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"На Западе Путина уже не боятся. Официальный статус кандидата на вступление в Европейский Союз является итогом российского вторжения в Украину. Еще одного Советского Союза не будет. Уже даже официально. Что касается НАТО, то нам не нужно никуда проситься. Поскольку хочу напомнить, что политическое решение о вступлении Украины в НАТО уже принято. Оно было принято еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. Украина станет членом НАТО", - пояснил Харченко.

Харченко подчеркнул, что вопрос срока вступления в НАТО на сегодняшний день не очень важен.

"Сейчас главный вопрос, который стоит для Украины, когда мы вступим в НАТО. По моему мнению, это не очень важно на сегодня, вот именно сейчас. Сегодня важно то, как НАТО, ЕС и страны G7 помогут Украине логистически делать свое дело, которое мы умело уже 5 месяцев делаем - уничтожаем путинский режим. Этот вопрос на сегодняшний день самый главный", - добавил Харченко.

26 июня премьер-министр Литвы 2008-2012 гг. Андрюс Кубилюс выразил мнение, что Североатлантический Альянс должен принять Украину и признать страну-агрессора Российскую Федерацию главной угрозой для Европы

26 июня Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что после вторжения РФ в Украину НАТО и "Большая семерка" распадутся

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