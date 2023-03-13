Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире в прошлом году, - SIPRI
Благодаря военной помощи Соединенных Штатов Америки и европейских стран после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина стала третьим импортером оружия в мире
Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) .
"Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим импортером за 2018–2022 годы", – пишет ведомство.
Сообщается, что за пять лет на Украину пришлось 2% мирового импорта вооружений.
"Из-за опасений, что поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое оружие другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - заявил старший научный сотрудник Программы SIPRI по передаче вооружений Питер Веземан.
С 1991 года по конец 2021 года Украина импортировала незначительное количество вооружения.
- Напомним, пакет военной помощи США в Украине был объявлен 24 февраля – в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В пакете на общую сумму 2 миллиарда долларов содержатся дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы.
- Общий объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 года уже превысил 30 миллиардов долларов.
- Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, который состоит преимущественно из боеприпасов.
- Пентагон запросит $170 млрд на новый финансовый год для замены поставляемых в Украину боеприпасов, а также заказа дальнобойного оружия на случай конфликта с Китаем.
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