Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире в прошлом году, - SIPRI

Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) .

"Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим импортером за 2018–2022 годы", – пишет ведомство.

Сообщается, что за пять лет на Украину пришлось 2% мирового импорта вооружений.

"Из-за опасений, что поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое оружие другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - заявил старший научный сотрудник Программы SIPRI по передаче вооружений Питер Веземан.

С 1991 года по конец 2021 года Украина импортировала незначительное количество вооружения.