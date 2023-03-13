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Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире в прошлом году, - SIPRI

13 мартa, 2023 понедельник
09:57
Экономика

Благодаря военной помощи Соединенных Штатов Америки и европейских стран после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина стала третьим импортером оружия в мире

Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) .

"Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим импортером за 2018–2022 годы", – пишет ведомство.

Сообщается, что за пять лет на Украину пришлось 2% мирового импорта вооружений.

"Из-за опасений, что поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое оружие другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - заявил старший научный сотрудник Программы SIPRI по передаче вооружений Питер Веземан.

С 1991 года по конец 2021 года Украина импортировала незначительное количество вооружения.

  • Напомним, пакет военной помощи США в Украине был объявлен 24 февраля – в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В пакете на общую сумму 2 миллиарда долларов содержатся дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы.
  • Общий объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 года уже превысил 30 миллиардов долларов.
  • Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, который состоит преимущественно из боеприпасов.
  • Пентагон запросит $170 млрд на новый финансовый год для замены поставляемых в Украину боеприпасов, а также заказа дальнобойного оружия на случай конфликта с Китаем.
Мир
Украина
ЕС
оружие
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