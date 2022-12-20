Украина стала страной года по версии The Economist
The Economist отметил нашу страну "за героизм народа и за противостояние агрессии" и заявил, что в этом году это может быть только Украина
Об этом пишет The Economist .
Издание отмечает, что обычно выбирать страну года сложно, однако в этот раз выбор был очевиден. В сообщении говорится, что звание "страны года" с 2013 года обычно получает государство, наиболее улучшившееся за предыдущие 12 месяцев, поэтому выбор именно Украины достаточно необычен, поскольку из-за вооруженной агрессии РФ уровень жизни украинцев значительно ухудшился.
The Economist отметил героизм, изобретательность и стойкость украинцев. Также было подчеркнуто, что Украина не совершает военных преступлений в ответ на насилие России.
"Украинцы продемонстрировали устойчивость. Когда дома нет воды из-под крана, они топят снег. Когда нет электричества, они находят тепло и свет в кафе с дизель-генераторами или спят в офисах, где работают. Кажется ужасы, которые Путин причиняет им, не повлияли на моральный дух украинцев", – пишет The Economist.
Также издание отмечает, что украинцы защищают от агрессии РФ своих соседей и доказали, что можно противостоять даже большему по силам агрессору. По словам издания, подвиг украинцев стал вдохновением для угнетенных людей во всем мире.
"Их пример в 2022 году был непревзойденным", - заключает издание.
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