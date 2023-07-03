Об этом сообщает Mold-street со ссылкой на данные Национального банка Молдовы (НБМ).

Стало известно, что в соответствии со статистическими данными, Украина оказалась на первом месте импортеров алкоголя Молдовы, Россия – на восьмом. Украина также потеснила Белоруссию и Румынию.

Также по подсчетам Нацбанка экспорт молдавского алкоголя в Украину вырос примерно в 6,5 раза - до $9,40 млн, по сравнению с $1,44 млн в первом квартале 2022 года.

Доля Украины в общем объеме экспорта алкоголя из Молдовы составила 17,6%, доля Румынии – 17,1%, Белоруссии – 14,5%.