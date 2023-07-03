Украина стала основным рынком сбыта алкоголя в первом квартале 2023 года
В первом квартале 2023 Молдова на 26,8% увеличила экспорт алкоголя и этилового спирта: основным рынком сбыта алкогольной продукции стала Украина
Об этом сообщает Mold-street со ссылкой на данные Национального банка Молдовы (НБМ).
Стало известно, что в соответствии со статистическими данными, Украина оказалась на первом месте импортеров алкоголя Молдовы, Россия – на восьмом. Украина также потеснила Белоруссию и Румынию.
Также по подсчетам Нацбанка экспорт молдавского алкоголя в Украину вырос примерно в 6,5 раза - до $9,40 млн, по сравнению с $1,44 млн в первом квартале 2022 года.
Доля Украины в общем объеме экспорта алкоголя из Молдовы составила 17,6%, доля Румынии – 17,1%, Белоруссии – 14,5%.
- 20 марта в Киеве увеличили часы продажи алкоголя в магазинах.
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