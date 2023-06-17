Украина стала на путь к освобождению Крыма, - генерал Ходжес
Основная фаза контрнаступления еще не началась, но Украина находится на пути к изгнанию окупантов
Об этом заявил генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.
"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Так что начало контрнаступления - это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась", - подчеркнул он.
По словам генерала, ВСУ давят на оборону РФ, ищут слабые места, сбивают врага с толку в отношении того, где будет продолжаться основное наступление. Также в ходе боевых действий будут определенные потери.
"Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", - добавил Бен Ходжес.
- 16 июня в Минобороны сообщили, что украинские защитники на юге ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях.
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