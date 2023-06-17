Об этом заявил генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.

"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Так что начало контрнаступления - это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась", - подчеркнул он.

По словам генерала, ВСУ давят на оборону РФ, ищут слабые места, сбивают врага с толку в отношении того, где будет продолжаться основное наступление. Также в ходе боевых действий будут определенные потери.

"Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", - добавил Бен Ходжес.