Украина стала членом Консультационного центра по вопросам права ВТО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, который вступил в силу Протокол о присоединении Украины к Соглашению об учреждении Консультационного центра по вопросам права ВТО, и Украина стала членом этой международной организации и может пользоваться ее услугами.



Так, членство в Центре предусматривает возможность получения бесплатных юридических консультаций по вопросам права ВТО, правовой помощи при решении споров в рамках ВТО со скидкой в размере 40% установленной базовой ставки коммерческих юридических фирм, а также бесплатного обучения по праву ВТО.



В пресс-службе отметили, что пользование этими услугами усилит кадровую и институциональную возможность Украины в защите своих прав в торгово-экономической сфере, в частности, при решении споров в рамках ВТО, будет способствовать устранению торговых барьеров и экономии бюджетных средств.



По информации Минэкономики, Консультационный центр по вопросам права (ЦКП) ВТО - это международная организация, созданная в 2001 году для оказания помощи развивающимся странам, для обеспечения надлежащей реализации их прав и интересов как членов ВТО. На сегодня его членами являются двенадцать стран.

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