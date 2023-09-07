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Украина стала ассоциированным партнером объединения Триморья

7 сентября, 2023 четверг
02:05
Украина

Украина и Молдова стали ассоциированными партнером объединения из 12 стран Европейского союза, имеющих выход в Адриатическое, Балтийское и Черное море.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в рамках саммита Триморья. сообщает РБК-Украина

В ходе саммита в Бухаресте ассоциированными партнерами Триморья стали Украина и Молдова. Также Греция получила статус полноправного члена Инициативы трех морей.

"Греция была принята как член ЕС и стала полноправным членом Триморья. Но также успехом является присоединение как ассоциированных партнеров Украины и Молдовы – двух стран, которые в настоящее время находятся на пути к вступлению в ЕС", - отметил Дуда.

Польский лидер добавил, что война в Украине и необходимость экспорта украинской агропродукции показали, насколько важны инфраструктурные проекты в Центральной Европе и насколько важно сотрудничество между странами.

К участникам саммита Триморья обратился Владимир Зеленский. Он призвал участников Инициативы не блокировать экспорт украинского зерна. Президент отметил, что наше зерно становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, перерабатывающих украинскую агропродукцию и зарабатывающих на логистике.

"Фермеры из разных стран используют украинские корма для блага своих хозяйств. Компании разных стран зарабатывают на транзите. И это – благо для всей европейской экономики. Но конкретно для украинского сегмента европейской экономики речь идет не о заработке, а о выживании в условиях российского террора", – сказал украинский лидер.

"Триморье" - это "Балто-Адриато-Черноморская инициатива", которая является объединением 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

  • Напомним, 20 июня 2022 года страны-участницы Инициативы Балтийского, Адриатического, Черного морей (Триморья) предоставили Украине статус партнера-участника.
Молдова
Чорное море
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