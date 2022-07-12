Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил стран НАТО, - Минобороны
После голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group, Украину приняли в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО
Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины.
"Украина имеет мощный ІТ потенциал и является достойным союзником НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.
При поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен значительный вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта". Именно на примере работы "Дельты" офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны представили потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.
"Для Украины предоставление статуса члена МІР – это знаковое решение. Благодарны немецким партнерам за поддержку нашей заявки и устремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Альянсом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии способности Украины к ситуационной осведомленности в мире" – отметил глава Центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев.
Кроме того, что Украине уже сообщили о членстве по официальным дипломатическим каналами, флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов МІР.
Многосторонняя программа интероперабельности (MIP) создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и направлена на достижение интероперабельности национальных систем категории C2IS.
Одним из продуктов MIP является спецификация MIP4-IES – протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления. Взаимодействие МІР и разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" осуществляется с 2019 года.
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