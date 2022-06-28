Украина, США и Великобритания создают группу для координации обеспечения ВСУ

Об этом Ермак рассказал во время брифинга.

Ермак подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов убедили союзников Украины в необходимости передать нашей стране "эффективные средства ПРО".

"Чтобы улучшить координацию обеспечения украинской армии, вместе с иностранными союзниками военно-политическое руководство Украины создает стратегическую группу", — сказал глава ОПУ.

В стратегическую группу войдут представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны, представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров.

Также Ермак рассказал, что уже начал работу координационный центр обеспечения Сил обороны Украины – "ключевое звено системы получения помощи". Он подчеркнул, что наша страна движется к перевооружению армии по стандартам НАТО и в ходе саммита Альянса в Мадриде ожидается обсуждение большого пакета военной помощи Украине.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, какое оружие и в каких странах овладевают наши военные.

Германия совместно с Нидерландами хочет дополнительно поставить Украине шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, заявили 28 июня министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Кася Оллонгрен на полях саммита НАТО в Мадриде.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила немецкие гаубицы PzH 2000. Они стали шестым видом артиллерии 155-мм калибра, который усилил оборону Украины после M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

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