Украина, США и Великобритания создают группу для координации обеспечения ВСУ
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о создании стратегической группы для лучшей координации обеспечения ВСУ
Об этом Ермак рассказал во время брифинга.
Ермак подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов убедили союзников Украины в необходимости передать нашей стране "эффективные средства ПРО".
"Чтобы улучшить координацию обеспечения украинской армии, вместе с иностранными союзниками военно-политическое руководство Украины создает стратегическую группу", — сказал глава ОПУ.
В стратегическую группу войдут представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны, представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров.
Также Ермак рассказал, что уже начал работу координационный центр обеспечения Сил обороны Украины – "ключевое звено системы получения помощи". Он подчеркнул, что наша страна движется к перевооружению армии по стандартам НАТО и в ходе саммита Альянса в Мадриде ожидается обсуждение большого пакета военной помощи Украине.
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