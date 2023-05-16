Украина способна стать "powerbank" Европы, – глава Нафтогаза
Украина готова предложить Европе свой газ, подземные хранилища газа (ПХГ) и мощности для производства и транспортировки биогазов и зеленого водорода
Об этом сообщает глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в facebook.
"Украина способна стать "powerbank" Европы, одним из ключевых элементов ее энергетической безопасности. У нас есть, что предложить: газ собственных месторождений, ПХГ для хранения стратегических резервов европейских стран, мощности для производства и транспортировки биогазов и зеленого водорода", – сказал Чернышев.
Кроме этого, по его словам, Россия хотела "взорвать" континент своими энергоносителями, но украинский "powerbank" сделает его еще сильнее.
- 24 апреля сообщалось, что "Нафтогаз" начал переговоры с американскими гигантами ExxonMobil, Halliburton и Chevron, чтобы они помогли Украине увеличить собственную добычу газа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 37.81
-
EUR
Покупка 40.49Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное