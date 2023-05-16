Украина способна стать "powerbank" Европы, – глава Нафтогаза

Об этом сообщает глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в facebook.

"Украина способна стать "powerbank" Европы, одним из ключевых элементов ее энергетической безопасности. У нас есть, что предложить: газ собственных месторождений, ПХГ для хранения стратегических резервов европейских стран, мощности для производства и транспортировки биогазов и зеленого водорода", – сказал Чернышев.

Кроме этого, по его словам, Россия хотела "взорвать" континент своими энергоносителями, но украинский "powerbank" сделает его еще сильнее.