Об этом он написал в твиттере.

"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Россией и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", - заметил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента заявил, что есть лучше идея, чем "торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей".

"Мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - подчеркнул он.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами G7 заявил , что Киев нуждается в реактивных системах залпового огня и авиации.

19 мая Reuters сообщил , что США могут передать Украине ракеты большой дальности для деблокады Черного моря.

22 мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина все еще испытывает нехватку тяжелых вооружений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb