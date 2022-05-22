Украина способна сама деблокировать Черное море в случае получения MLRS, - Подоляк
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для деблокады Черного моря нужно не договариваться с РФ, а предоставить Украине реактивные системы залпового огня
Об этом он написал в твиттере.
"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Россией и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", - заметил Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента заявил, что есть лучше идея, чем "торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей".
"Мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - подчеркнул он.
- 13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами G7 заявил , что Киев нуждается в реактивных системах залпового огня и авиации.
- 19 мая Reuters сообщил , что США могут передать Украине ракеты большой дальности для деблокады Черного моря.
- 22 мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина все еще испытывает нехватку тяжелых вооружений.
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