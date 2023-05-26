Украина способна победить Россию, а мир должен все для этого сделать, - Джордж Буш-младший
43-й Президент США Джордж Буш-младший считает, что Украина способна победить в войне, которую начала Россия, а мир должен сделать для этого все возможное
Об этом Буш заявил в видеообращении к участникам 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности.
Джордж Буш-младший отметил, что мир внимательно следит за борьбой Украины.
"Украина хочет быть свободной и самостоятельно определять свое будущее. И так будет. Уверен, что Украина может победить Россию. Мир также наблюдает, какие шаги делаем все мы. В Институте Буша мы призываем предоставить вам всю необходимую помощь для победы в этой войне", – сказал он.
Экс-президент США выразил соболезнования всем, кто потерял родных из-за российских преступлений против мирного населения.
"Эта война принесла ужасные потери вашей нации и вашему народу. Но вы победите. Мы очень вдохновлены духом Украинского народа", - резюмировал Джордж Буш-младший.
- Экс-посол США назвал механизм, благодаря которому удастся привлечь Путина к ответственности. По его словам, одним из вариантов является принятие резолюции Генассамблеи ООН – этот документ должен быть выработан вместе с правительством Украины и международным трибуналом.
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