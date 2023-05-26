Об этом Буш заявил в видеообращении к участникам 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности.

Джордж Буш-младший отметил, что мир внимательно следит за борьбой Украины.

"Украина хочет быть свободной и самостоятельно определять свое будущее. И так будет. Уверен, что Украина может победить Россию. Мир также наблюдает, какие шаги делаем все мы. В Институте Буша мы призываем предоставить вам всю необходимую помощь для победы в этой войне", – сказал он.

Экс-президент США выразил соболезнования всем, кто потерял родных из-за российских преступлений против мирного населения.

"Эта война принесла ужасные потери вашей нации и вашему народу. Но вы победите. Мы очень вдохновлены духом Украинского народа", - резюмировал Джордж Буш-младший.