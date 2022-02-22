Украина созывает Совбез ООН в связи с признанием Россией "Л/ДНР"
Украина инициирует заседание Совета Безопасности ООН из-за признания Россией террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", - написал он.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержки мира".
- В Совете Федерации РФ заявили, что Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены".
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