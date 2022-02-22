Украина созывает Совбез ООН в связи с признанием Россией "Л/ДНР"

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.



"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", - написал он.



Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.

Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержки мира".

В Совете Федерации РФ заявили, что Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены".