Об этом в эфире Эспрессо сообщил нардеп Федор Вениславский.

"Моя оценка, что вероятность наступления со стороны Беларуси в краткосрочной перспективе - в течение месяца крайне маловероятна. Что касается использования территории Беларуси, чтобы наносить удары по Украине - мы бы хотели, чтобы была зафиксирована эта преступная деятельность власти страны", - отметил он.

Вениславский оценил возможность развертывания миротворческой миссии на границе.

"Я думаю, чтобы иностранные наблюдатели имели возможность для работы Украина создаст все условия. А то, что Беларусь не будет это воспринимать и будет отрицать эту возможность, нас это не должно интересовать, если эти наблюдатели будут на украинской территории", - подытожил нардеп. .