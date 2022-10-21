Украина создаст все условия для развертывания наблюдателей на границе с Беларусью, - нардеп Вениславский
Украина готова работать над размещением наблюдательной миротворческой миссии на границе с Беларусью, которая зафиксировала бы военные удары по украинской территории
Об этом в эфире Эспрессо сообщил нардеп Федор Вениславский.
"Моя оценка, что вероятность наступления со стороны Беларуси в краткосрочной перспективе - в течение месяца крайне маловероятна. Что касается использования территории Беларуси, чтобы наносить удары по Украине - мы бы хотели, чтобы была зафиксирована эта преступная деятельность власти страны", - отметил он.
Вениславский оценил возможность развертывания миротворческой миссии на границе.
"Я думаю, чтобы иностранные наблюдатели имели возможность для работы Украина создаст все условия. А то, что Беларусь не будет это воспринимать и будет отрицать эту возможность, нас это не должно интересовать, если эти наблюдатели будут на украинской территории", - подытожил нардеп. .
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