Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в видеообращении в телеграмм.

Он анонсировал создание дополнительного стратегического запаса, который невозможно разбомбить и уничтожить. Это должно обеспечить стабильность и наличие нефтепродуктов на АЗС в ближайшие месяцы.

По словам Шурмы, уже сейчас импорт нефтепродуктов в пять раз превышает объем поставок полтора месяца назад. Следовательно, заводится бензина и дизеля достаточно, чтобы покрывать ежедневную потребность украинских потребителей.

"Поэтому я прошу всех граждан сохранять спокойствие, чтобы мы спокойно могли насытить все заправки горючим, создать запас, быть более защищенными от вражеских действий", – отметил он.

Он напомнил, что Россия разбомбила десятки нефтебаз в Украине и перекрыла Черное море, являющееся значительным каналом поставки дизеля и бензина. Следовательно, Украина вынуждена с нуля восстанавливать логистику таких поставок через западную границу.

Трудностей восстановлению поставок добавило то, что европейская инфраструктура оказалась неготова для переработки такого количества нефтепродуктов – Украина потребляет около 1 млн тонн дизеля и бензина, сжиженного газа в месяц.

Тем не менее, на АЗС в ближайшее время возобновятся стабильные поставки топлива.

"Бензин и дизель будет. Ситуация будет лучше каждый день", – заверил Шурма.

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему, правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что поставщики горючего не рассчитали потенциальное количество клиентов, что и привело к нехватке горючего на украинских АЗС.

Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о безразрешительном проезде для грузовиков, перевозящих горючее.

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