Украина создаст стратегический запас горючего, который невозможно будет разбомбить
Украина создаст дополнительный стратегический запас топлива на несколько месяцев вперед, причем его невозможно будет уничтожить
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в видеообращении в телеграмм.
Он анонсировал создание дополнительного стратегического запаса, который невозможно разбомбить и уничтожить. Это должно обеспечить стабильность и наличие нефтепродуктов на АЗС в ближайшие месяцы.
По словам Шурмы, уже сейчас импорт нефтепродуктов в пять раз превышает объем поставок полтора месяца назад. Следовательно, заводится бензина и дизеля достаточно, чтобы покрывать ежедневную потребность украинских потребителей.
"Поэтому я прошу всех граждан сохранять спокойствие, чтобы мы спокойно могли насытить все заправки горючим, создать запас, быть более защищенными от вражеских действий", – отметил он.
Он напомнил, что Россия разбомбила десятки нефтебаз в Украине и перекрыла Черное море, являющееся значительным каналом поставки дизеля и бензина. Следовательно, Украина вынуждена с нуля восстанавливать логистику таких поставок через западную границу.
Трудностей восстановлению поставок добавило то, что европейская инфраструктура оказалась неготова для переработки такого количества нефтепродуктов – Украина потребляет около 1 млн тонн дизеля и бензина, сжиженного газа в месяц.
Тем не менее, на АЗС в ближайшее время возобновятся стабильные поставки топлива.
"Бензин и дизель будет. Ситуация будет лучше каждый день", – заверил Шурма.
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