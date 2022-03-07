Украина создала специальный пакет помощи бизнесу: ряд предприятий освободят от части налогов

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Украина уже работает над тем, как восстановить наше государство после победы. Дать больше сил Украине, пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам", - заявил президент.

По его словам, во время военного положения ФОПы первой и второй групп полностью освобождаются от Единого социального взноса (ЕСВ). Предприятия и ФОП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ВСУ и другие защитные формирования, в том числе и Силы территориальной обороны.