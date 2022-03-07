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Война с Россией: хроника
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Украина создала специальный пакет помощи бизнесу: ряд предприятий освободят от части налогов

7 мартa, 2022 понедельник
12:48
война с Россией

Президент Владимир Зеленский анонсировал специальный пакет помощи украинскому бизнесу и его работникам. В частности, ряд предприятий и ФОПы освобождаются от единого социального взноса (ЕСВ) на время войны в стране

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Украина уже работает над тем, как восстановить наше государство после победы. Дать больше сил Украине, пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам", - заявил президент.

По его словам, во время военного положения ФОПы первой и второй групп полностью освобождаются от Единого социального взноса (ЕСВ). Предприятия и ФОП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ВСУ и другие защитные формирования, в том числе и Силы территориальной обороны.

"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю госкоммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия на время военного положения и еще минимум на год после его завершения. Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить. И это только первая часть большого пакета помощи", – подчеркнул Зеленский.

  • Напомним, Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

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