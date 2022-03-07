Украина создала специальный пакет помощи бизнесу: ряд предприятий освободят от части налогов
Президент Владимир Зеленский анонсировал специальный пакет помощи украинскому бизнесу и его работникам. В частности, ряд предприятий и ФОПы освобождаются от единого социального взноса (ЕСВ) на время войны в стране
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю госкоммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия на время военного положения и еще минимум на год после его завершения. Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить. И это только первая часть большого пакета помощи", – подчеркнул Зеленский.
- Напомним, Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.
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