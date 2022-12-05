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Украина создала рекордный запас дров, – Гослесагентство

5 декабря, 2022 понедельник
15:39
Новости

По состоянию на начало декабря запасы топливной древесины созданы по всей Украине

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

Предприятия Гослесагентства подготовили рекордный запас дров. По состоянию на 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. куб. м топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине.

По словам Болеховца, в предыдущие недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. куб. м дров.

Продолжаются поставки дров в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топлива передается военным.

"Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом", - отметил глава Гослесагентства.

Также Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило интернет-магазин "ДроваЕ" , где можно приобрести дрова онлайн.

  • Ранее в правительстве призвали украинцев максимально экономить энергоресурсы, поскольку зима будет тяжелой.

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