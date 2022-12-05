Украина создала рекордный запас дров, – Гослесагентство

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

Предприятия Гослесагентства подготовили рекордный запас дров. По состоянию на 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. куб. м топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине.

По словам Болеховца, в предыдущие недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. куб. м дров.

Продолжаются поставки дров в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топлива передается военным.

"Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом", - отметил глава Гослесагентства.

Также Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило интернет-магазин "ДроваЕ" , где можно приобрести дрова онлайн.

Ранее в правительстве призвали украинцев максимально экономить энергоресурсы, поскольку зима будет тяжелой.

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