Украина создала Офис Крымской платформы, - Зеленский

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Сегодня мы принимаем совместную декларацию государств - участников международной Крымской платформы. Документ будет открыт для присоединения", - сказал Зеленский.



"Мы не проводим этот саммит, друзья, ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть из международной повестки дня еще на 7 лет", - добавил он.



По его словам, Украина на платформе предлагает сосредоточиться на практической работе и координации усилий по ужесточению санкций, защите прав человека, преодолению экономических и экологических последствий оккупации, а также - обеспечению свободы навигации в Черном и Азовском морях.



С целью поддержки этой деятельности государство создает Офис Крымской платформы.



"Он уже начал работать, и вам сегодня покажу его работу с удовольствием", - рассказал Зеленский членам саммита.



По словам президента, Офис будет мониторить ситуацию с правами человека, собирать информацию о росте военной активности на полуострове, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию.

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