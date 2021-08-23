Украина создала Офис Крымской платформы, - Зеленский
23 августа на учредительном саммите Крымской платформы президент Владимир Зеленский объявил о создании Офиса для координации по вопросам санкций и преодоления последствий оккупации полуострова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Сегодня мы принимаем совместную декларацию государств - участников международной Крымской платформы. Документ будет открыт для присоединения", - сказал Зеленский.
"Мы не проводим этот саммит, друзья, ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть из международной повестки дня еще на 7 лет", - добавил он.
По его словам, Украина на платформе предлагает сосредоточиться на практической работе и координации усилий по ужесточению санкций, защите прав человека, преодолению экономических и экологических последствий оккупации, а также - обеспечению свободы навигации в Черном и Азовском морях.
С целью поддержки этой деятельности государство создает Офис Крымской платформы.
"Он уже начал работать, и вам сегодня покажу его работу с удовольствием", - рассказал Зеленский членам саммита.
По словам президента, Офис будет мониторить ситуацию с правами человека, собирать информацию о росте военной активности на полуострове, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию.
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