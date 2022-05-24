Украина создала консультативную группу во главе с Ермаком и эксгенсеком НАТО Расмуссеном по формату гарантий безопасности, - Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Продолжаем работать над тем, чтобы Украина после этой войны получила надежные гарантии безопасности. В частности создана международная консультативная группа во главе с Ермаком и экс-генсекретарем НАТО Расмуссеном", - отметил Зеленский.

По его словам, в группу войдут специалисты в области безопасности и обороны и дипломатии.

"Их задача – выработать такой формат гарантий, который будет действительно работать. Причем будет работать не несколько месяцев или лет, а в течение жизни многих поколений наших украинцев", - подытожил президент.

6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.

1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности.