Украина создала консультативную группу во главе с Ермаком и эксгенсеком НАТО Расмуссеном по формату гарантий безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о создании международной консультативной группы по наработке гарантий безопасности для Украины
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Продолжаем работать над тем, чтобы Украина после этой войны получила надежные гарантии безопасности. В частности создана международная консультативная группа во главе с Ермаком и экс-генсекретарем НАТО Расмуссеном", - отметил Зеленский.
По его словам, в группу войдут специалисты в области безопасности и обороны и дипломатии.
"Их задача – выработать такой формат гарантий, который будет действительно работать. Причем будет работать не несколько месяцев или лет, а в течение жизни многих поколений наших украинцев", - подытожил президент.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.
- 1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности.
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