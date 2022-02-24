Украина создала антипутинскую коалицию
Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с цивилизованными странами создала антипутинскую коалицию
Об этом он сообщил в Твиттере.
"Создаем антипутинскую коалицию. О конкретных санкциях и конкретной помощи для наших военных поговорил с Урсулой фон дер Ляен, Эммануалем Макроном, Карлом Негаммером и Реджепом Эрдоганом", – отметил президент.
Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинский народ ожидает решительных действий партнеров.
- Ранее сообщалось, что Зеленский призвал мировых лидеров принять все возможные санкции против Путина и начать масштабную оборонную поддержку.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение .
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