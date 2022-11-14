Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Даже во время войны мы не останавливаемся в моделировании нового энергетического будущего Украины. Безуглеродная энергетика - один из главных фокусов мира в технологическом развитии. Конечно, Украина, с нашим опытом и потенциалом в атомной энергетике, также будет активно участвовать в реализации мировой повестки дня ", – написал Герман Галущенко на своей странице в фейсбуке.

Украина в партнерстве с США, а также Японией и Республикой Корея примет участие в государственно-частном консорциуме по научно-практическим разработкам для малых модульных реакторов. Срок реализации проекта ориентировочно составит 2-3 года. В нем примут участие как ведущие компании атомной отрасли, так и научно-исследовательские учреждения.

В частности, со стороны США примут участие NuScale, FuelCell Energy, Clark Seed, Argone National Laboratory, а со стороны Украины - НАЭК "Энергоатом" и Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, участие примут Doosan Enerbility, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T, Starfire Energy.

Проект должен оценить и продемонстрировать техническую способность, экономическую конкурентоспособность, а также возможность производства и использования в промышленных масштабах водорода и аммиака с использованием малых модульных реакторов для получения чистой безуглеродной энергии. Для этого планируется создание пилотной установки и проведение соответствующего технико-экономического анализа работы.

"Наработки международного государственно-частного консорциума в том числе будут использованы для развития, после нашей победы, новой энергетической системы Украины и ускорят наш "зеленый переход". Этот проект станет продолжением нашего партнерства с США в сфере технологий для малых модульных реакторов и подтверждает способность Украины занять достойное место среди инновационных лидеров в области чистой безуглеродной энергетики мира", – добавил Герман Галущенко.

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