Украина совместно с Германией построит ветровую электростанцию в Чернобыльской зоне
Украина совместно с немецкими партнерами построит в Чернобыльской зоне отчуждения ветровой парк, который сможет обеспечить электричеством около тысячи домохозяйств
Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Меморандум о совместном строительстве такой электростанции 11 сентября подписали Минэкологии, немецкая компания "NOTUS ENERGY", Укрэнерго и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Такое использование территории зоны отчуждения принесет инвестиции и новые рабочие места. А это вклад в энергонезависимость Украины, развитие зеленых технологий и доходы для государства", - говорится в сообщении.
Минэкологии сообщает, что результатами реализации проекта будет:
- повышение производства электроэнергии в энергодефицитном регионе;
- оптимальное использование заброшенной территории;
- восстановление сетевой инфраструктуры.
На первом этапе реализации немецкая компания "NOTUS ENERGY" завершила предварительный план оценки и генеральный план проекта. Следующим этапом будет проведение ветроизмерительного исследования, технико-экономическое обоснование электрической сети, экологическое исследование и процесс отвода земли.
Первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий отметил, что стратегические планы превращения Чернобыльской зоны в Зону восстановления были еще до полномасштабного вторжения, но оно приостановило процесс.
"Партнерство с NOTUS ENERGY является положительным примером для международных инвесторов, что Зона отчуждения - привлекательная и перспективная территория развития не только возобновляемой энергетики, но и других экологически чистых технических решений", - сказал Краснолуцкий.
- Ранее Международное агентство по атомной энергии проверило Чернобыльскую зону отчуждения и атомную электростанцию. Инспекторы не выявили нарушений.
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