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Украина совместно с Германией построит ветровую электростанцию в Чернобыльской зоне

11 сентября, 2023 понедельник
22:48
Экономика

Украина совместно с немецкими партнерами построит в Чернобыльской зоне отчуждения ветровой парк, который сможет обеспечить электричеством около тысячи домохозяйств

Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Меморандум о совместном строительстве такой электростанции 11 сентября подписали Минэкологии, немецкая компания "NOTUS ENERGY", Укрэнерго и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Такое использование территории зоны отчуждения принесет инвестиции и новые рабочие места. А это вклад в энергонезависимость Украины, развитие зеленых технологий и доходы для государства", - говорится в сообщении.

Минэкологии сообщает, что результатами реализации проекта будет:

  • повышение производства электроэнергии в энергодефицитном регионе;
  • оптимальное использование заброшенной территории;
  • восстановление сетевой инфраструктуры.

На первом этапе реализации немецкая компания "NOTUS ENERGY" завершила предварительный план оценки и генеральный план проекта. Следующим этапом будет проведение ветроизмерительного исследования, технико-экономическое обоснование электрической сети, экологическое исследование и процесс отвода земли.

Первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий отметил, что стратегические планы превращения Чернобыльской зоны в Зону восстановления были еще до полномасштабного вторжения, но оно приостановило процесс.

"Партнерство с NOTUS ENERGY является положительным примером для международных инвесторов, что Зона отчуждения - привлекательная и перспективная территория развития не только возобновляемой энергетики, но и других экологически чистых технических решений", - сказал Краснолуцкий.

  • Ранее Международное агентство по атомной энергии проверило Чернобыльскую зону отчуждения и атомную электростанцию. Инспекторы не выявили нарушений.
Украина
Германия
Енергия
помощь Украине
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