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Украина совершила революцию в своей киберзащите на фоне атак РФ, - французский генерал Боннемезон

13 января, 2023 пятница
13:31
Мир

Украине "удалось совершить настоящую революцию", продвинувшись на высшую ступень в своей киберобороне на фоне мощных атак России на критическую инфраструктуру страны

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление главы Командования киберзащиты Франции (COMCYBER) Аймерика Боннемезона.

По его словам, Украина укрепила "свой потенциал киберзащиты", что позволило ей совершить "настоящую революцию, перейдя на новый уровень в борьбе за компьютерную защиту".

В декабре прошлого года во время закрытых слушаний в Национальной ассамблее, содержание которых было обнародовано в четверг, генерал Боннемезон объяснил, что Украина работала над своими уязвимыми местами вместе с западными кибергосударствами, в первую очередь с Соединенными Штатами.

Он назвал эту поддержку "решающей" и "приближением украинских стандартов и процедур к западным моделям"

"Это позволяет быстро делиться признаками атаки и первыми техническими инструментами для защиты от нее", - подчеркнул генерал.

Французский генерал добавил, что он доволен тем, что российские кибератаки "были гораздо менее влиятельны и эффективны, чем ожидалось". По его мнению, "Украина могла быть поставлена на колени", но этого не произошло, а наоборот: сейчас у страны есть оборонное преимущество, которое "является настоящим изменением парадигмы". Это позволяет украинскому государству сдерживать, реорганизовывать и "использовать другие системы для отскока, и все это имеет значительную креативность и инновации" в сфере киберзащиты.

  • 27 декабря начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что за год Служба безопасности успешно нейтрализовала 4,5 тыс. кибератак. В 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021-м – 1400, а в 2022 году их количество выросло более чем в 3 раза. В зоне особого внимания врага – энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.

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