Украина совершает асимметричные действия против попыток российских кораблей передвигаться по Черному морю, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина принимает меры, направленные на противодействие попыткам России властвовать в Черном море и проводить мероприятия по контролю кораблей, которые могут вывозить зерно из украинских портов. На этой неделе мы видели уже несколько таких примеров, но не все они были визуально подтверждены, что украинские дроны атакуют российские военные корабли", - отметил Згурец.

По словам эксперта, недавно российское военное руководство утверждало, что произошла атака на современные российские военные корабли проекта 11260 на расстоянии 300 км от Севастополя в Черном море.

"То есть вдали от участка, где Украина создала зону недопущения российских кораблей к нашему побережью, используя потенциал противокорабельных американских ракет Harpoon. По нашему побережью эта зона измеряется расстоянием в 170 км", - пояснил Згурец.

Эксперт также добавил, что Украина сделала ставку на использование новых ударных морских дронов, имеющих дальность действия до 800 км с боевой частью до 300 кг.

"Это говорит об асимметричных действиях украинской стороны против попыток России передвигаться по Черному морю военными кораблями. Ожидаем, что эти меры приведут к потоплению ряда российских военных кораблей, особенно носителей крылатых ракет типа "калибр", - отметил Згурец.

В ночь с 3 на 4 августа во временно оккупированном Крыму якобы сработало ПВО.

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.















