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Украина сообщит о поступлении Patriot тогда, когда это потребуется, - Игнат

10 апреля, 2023 понедельник
15:37
война с Россией

Украина сообщит о поступлениях Patriot или других систем противовоздушной обороны тогда, когда это потребуется

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Словосочетание "в ближайшее время" значит, что не вот-вот. А когда это произойдет, не будет так сообщаться, как все того хотят", - сказал он.

Он добавил: "Когда именно будет работать система, я не могу сказать, потому что очень мало людей вообще владеет этой информацией. Она будет обнародована тогда, когда потребуется. Но нашим военнослужащим нужно около двух месяцев, чтобы овладеть этими системами. Этот срок уже заканчивается".

Кроме того, по его словам, овладение SAMP-T, IRIS-T, NASAMS, Patriot не является чрезвычайно трудной задачей для украинских защитников. На обучение в страны-партнеры наше государство отправляет готовых специалистов с боевым опытом, которые выполняли задачи на советских системах "Бук-М1" и С-300, овладеть которыми труднее. Новые системы более современны, там больше автоматики, которая облегчает работу, поэтому молодые украинские воины быстро овладевают ими.

В то же время Игнат добавил, что результаты тестирования украинских пилотов в Соединенных Штатах показали, что они могут овладеть истребителями F-16 быстрее, чем ожидалось.

  • 31 марта стало известно, что украинская боевая авиация успешно применяет "умные" бомбы западного образца JDAM в противостоянии с российской оккупационной армией.
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