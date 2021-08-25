Украина сообщила Белавиа о продлении запрета на полеты до октября, - перевозчик

Об этом сообщает НВ.



"Украинская сторона проинформировала о продлении запрета на полеты Белавиа до 30 сентября 2021 года. Это их официальная позиция. В связи с этим продолжена остановка всех рейсов в Украину", - говорится в заявлении.

Украина, ЕС и ряд других государств ввели запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний после принудительной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая .