Украина сообщила Белавиа о продлении запрета на полеты до октября, - перевозчик
Авиакомпания Белавиа отменяет рейсы в Украину до 30 сентября из-за продолжения Украины запрета на полеты
Об этом сообщает НВ.
"Украинская сторона проинформировала о продлении запрета на полеты Белавиа до 30 сентября 2021 года. Это их официальная позиция. В связи с этим продолжена остановка всех рейсов в Украину", - говорится в заявлении.
Украина, ЕС и ряд других государств ввели запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний после принудительной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.
- Напомним, Кабинет Министров принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая .
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