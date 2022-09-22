"Украина сохранит вам жизнь и не выдаст РФ": Подоляк призвал россиян сдаваться в плен при первом удобном случае
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к россиянам с призывом сдаваться в плен при первой возможности в случае их принудительной мобилизации
Об этом Подоляк написал в Twitter.
При этом советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина соблюдает нормы международного права относительно отношения к пленным и не выдаст их России без их согласия.
"Принудительно мобилизованные граждане РФ, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности - сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное отношение. Согласно Женевской конвенции вы не будете выданы РФ, если сами этого не захотите", – написал Подоляк.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
- По данным издания "Новая газета", власти РФ планируют мобилизовать до 1 млн человек .
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