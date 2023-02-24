"Украина сохранена": Зеленский поблагодарил каждого воина, который стал на защиту государства в 2014-м и в 2022 году
Президент Владимир Зеленский поблагодарил каждого воина, который стал на защиту Украины в 2014 году и 24 февраля 2022 года, благодаря этим людям государство свободно
Об этом президент сказал во время выступления на Софийской площади в Киеве 24 февраля.
"Чтим каждого, чтим каждую, кто стал воином для Украины, для нашего государства... Украина сохранена. Воля сохранена. Герои – сохранили", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что гордится всеми, кто "сознательно встал на военный путь и кого этот путь избрал 14-го года и 24 февраля".
"Те, кто не представляет своей жизни без помощи другим украинцам и всему нашему государству. Те, кто стойко защищает позиции Украины и приближает день нашей победы. Именно от вас зависит, быть ли всем нам, быть ли Украине. Каждый день зависит! Каждый час! Именно от тебя, украинский воин! Самый главный наш человек. Который стоит и благодаря которому стоят миллионы украинцев... Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине несгибаемость!" – сказал Зеленский.
- 23 февраля Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира.
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