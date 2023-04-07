Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, останется только транзит
Украина согласилась временно прекратить экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу. Однако это не будет касаться следующего транзитом зерна
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
"Украинская сторона предложила, внесла предложение очень сильно ограничить на определенный период времени и даже полностью прекратить поступление зерна в Польшу", – сказал он.
Что касается транзита, он "ужесточен контролироваться как польской, так и украинской стороной, чтобы зерно не оставалось в Польше".
"Ситуация сложная, как для украинских, так и для польских фермеров. Мы все понимаем, кто виноват, но мы должны решить эту проблему. Украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до нового сезона", - отметил в свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Он добавил, что во время следующей встречи будут разработаны процедуры экспортных ограничений.
- 2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
- 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил , что Польша обещает ввести правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
- 4 апреля Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку на фоне ситуации. Фермеры терпят убытки и требуют от правительства справиться с кризисом.
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