Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Украинская сторона предложила, внесла предложение очень сильно ограничить на определенный период времени и даже полностью прекратить поступление зерна в Польшу", – сказал он.

Что касается транзита, он "ужесточен контролироваться как польской, так и украинской стороной, чтобы зерно не оставалось в Польше".

"Ситуация сложная, как для украинских, так и для польских фермеров. Мы все понимаем, кто виноват, но мы должны решить эту проблему. Украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до нового сезона", - отметил в свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Он добавил, что во время следующей встречи будут разработаны процедуры экспортных ограничений.