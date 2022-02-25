Украина согласилась на переговоры с РФ: определяется время и место, - Никифоров

Об этом он написал в фейсбуке.



"Приветствую коллеги! Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", - подчеркнул Сергей Никифоров.



По его словам, в эти часы (около 23:00 25 февраля, - ред.) стороны договариваются о месте и времени переговоров.



"Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", - отметил пресс-секретарь Владимира Зеленского.

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