Украина согласилась на переговоры с РФ: определяется время и место, - Никифоров
Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина согласилась на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры о прекращении огня
Об этом он написал в фейсбуке.
"Приветствую коллеги! Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", - подчеркнул Сергей Никифоров.
По его словам, в эти часы (около 23:00 25 февраля, - ред.) стороны договариваются о месте и времени переговоров.
"Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", - отметил пресс-секретарь Владимира Зеленского.
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