Украина собрала в криптовалюте более $60 млн в помощь военным, - Минцифра

Об этом заявили в Минцифре .



"Криптофонд Украины уже собрал более $60 млн на нужды ВСУ", - говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что криптоактивы значительно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства в поддержку военных.



"В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные нужды Вооруженных Сил Украины. Более 34 млн криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций", - отметили в Минцифре.



Все официальные криптогаманцы министерства есть на сайте . Донатить криптоактивы могут люди со всего мира.

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