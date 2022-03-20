Украина собрала в криптовалюте более $60 млн в помощь военным, - Минцифра
Криптофонд Украины собрал более $60 млн для военных, из которых более 34 млн криптодонатов потратили на снаряжение и сухпайки
Об этом заявили в Минцифре .
"Криптофонд Украины уже собрал более $60 млн на нужды ВСУ", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что криптоактивы значительно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства в поддержку военных.
"В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные нужды Вооруженных Сил Украины. Более 34 млн криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций", - отметили в Минцифре.
Все официальные криптогаманцы министерства есть на сайте . Донатить криптоактивы могут люди со всего мира.
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