Украина собрала уже 27,3 млн тонн зерновых
Полтавская, Винницкая и Одесская области завершили сбор урожая ранних зерновых, по результатам которого в Украине уже собрано 27,3 млн тонн урожая
Об этом сообщает комитет аграрной и земельной политики со ссылкой на Минагрополитики.
По состоянию на вторую половину августа сбор урожая произведен на площади 6185,1 тыс. га при урожайности 44,1 ц/га, намолочено 27 млн 259 тыс. тонн ранних зерновых культур в т.ч.
- пшеницы обмолочено 4384 тыс. га (урожайность – 47,5 ц/га), намолочено 20 818 тыс. тонн;
- ячменя обмолочено 1398 тыс. га (урожайность – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тыс. тонн;
- гороха обмолочено 152,2 тыс. га (урожайность – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тыс. тонн;
- проса обмолочено 2,32 тыс. га (урожайность – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тыс. тонн;
- гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн;
- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 249 тыс. га, намолочено 492,1 тыс. тонн.
Лидируют по уборке зерновых сельхозтоваропроизводители Запорожья, они обмолотили 96% площадей, самый большой намолот остается за Одесчиной – 3,2 млн тонн.
В Днепропетровской, Херсонской, Тернопольской и Одесской областях начат сбор проса.
13 областей закончили сбор рапса. В настоящее время они обмолочены на площади 1370,7 тыс. га, намолочены 3944,1 тыс. тонн семян при урожайности 28,8 ц/га.
- Ранее Минагрополитики прогнозировало , что Украина в этом году ожидает до 76,7 млн тонн урожая, что на 5% больше показателя 2022 года, улучшение прогноза связано с благоприятными погодными условиями.
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