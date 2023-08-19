Об этом сообщает комитет аграрной и земельной политики со ссылкой на Минагрополитики.

По состоянию на вторую половину августа сбор урожая произведен на площади 6185,1 тыс. га при урожайности 44,1 ц/га, намолочено 27 млн 259 тыс. тонн ранних зерновых культур в т.ч.

пшеницы обмолочено 4384 тыс. га (урожайность – 47,5 ц/га), намолочено 20 818 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1398 тыс. га (урожайность – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тыс. тонн;

гороха обмолочено 152,2 тыс. га (урожайность – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тыс. тонн;

проса обмолочено 2,32 тыс. га (урожайность – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 249 тыс. га, намолочено 492,1 тыс. тонн.

Лидируют по уборке зерновых сельхозтоваропроизводители Запорожья, они обмолотили 96% площадей, самый большой намолот остается за Одесчиной – 3,2 млн тонн.

В Днепропетровской, Херсонской, Тернопольской и Одесской областях начат сбор проса.

13 областей закончили сбор рапса. В настоящее время они обмолочены на площади 1370,7 тыс. га, намолочены 3944,1 тыс. тонн семян при урожайности 28,8 ц/га.