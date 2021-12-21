Украина собрала рекордный урожай зернобобовых и масличных культур, - Минагрополитики

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook.



Он рассказал, что урожай зерновых и зернобобовых достиг 84 млн тонн, а масличных культур – 22,6 млн тонн.



"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн, превысив свой прогноз", - написал он.



В прошлом году урожай зерновых и зернобобовых составил около 65,5 млн тонн, масличных – 18,5 млн тонн.

Напомним, 20 декабря глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук объяснил, что влияет на цены на крупы в Украине.