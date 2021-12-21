Украина собрала рекордный урожай зернобобовых и масличных культур, - Минагрополитики
Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook.
Он рассказал, что урожай зерновых и зернобобовых достиг 84 млн тонн, а масличных культур – 22,6 млн тонн.
"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн, превысив свой прогноз", - написал он.
В прошлом году урожай зерновых и зернобобовых составил около 65,5 млн тонн, масличных – 18,5 млн тонн.
- Напомним, 20 декабря глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук объяснил, что влияет на цены на крупы в Украине.
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