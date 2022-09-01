Об этом на брифинге в Медиацентре заявил глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун .



"Если будет 50 млн тонн, то это вдвое меньше, чем в прошлом году. Но это более чем достаточно для нас. Половину мы оставим внутри страны, а половину вывезем за границу", – заявил Дыкун.



На Харьковщине и Донетчине тяжелая ситуация со сбором урожая, ведь проходит линия фронта. Сообщается, что многие агропредприятия уничтожены российскими оккупантами.



"У них логистика самая дорогая сейчас, им вывезти зерно оттуда довольно дорого. Но урожай у них в этом году лучше, чем был в прошлом, если говорить о ранних зерновых", - говорит глава Всеукраинского аграрного совета.



Кроме того, Украина потеряла все зерно из областей, попавших под оккупацию после 24 февраля. Урожай рашисты вывозят из Запорожской и Херсонской областей в Крым, а с Донбасса – в Белгород.



Андрей Дыкун добавляет, что в центральных областях Украины в этом году была засушливая погода, поэтому урожая здесь собрали вдвое меньше, чем в прошлом.

За 29 дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло уже 56 судов, которые перевезли 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.

21 августа Россия ударила ракетами "Калибр" по зернохранилищу в Одессе.

Из украинских портов 30 августа отправились еще 6 судов с агропродукцией, среди которых одно, нанятое ООН.

По состоянию на 1 сентября сельское хозяйство Украины понесло $4,3 млрд прямых и $23,3 млрд косвенных убытков в результате полномасштабной агрессии РФ.