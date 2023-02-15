Украина сможет стать членом НАТО, но сначала нужно победить РФ, — Столтенберг

Об этом он сказал во время пресс-конференции 15 февраля.

"Позиция НАТО по отношению к Украине не изменилась - Украина станет членом Альянса, но основной фокус сейчас - уверенность, что Украина победит в войне. Единственный путь Украины к евроатлантической интеграции - гарантия, что это будет суверенная и независимая нация. Итак, главный фокус Альянса сейчас - на получении Украиной оружия, боеприпасов, амуниции, чтобы отразить атаку российских захватчиков", - сказал глава Альянса.

Он отметил, что также идет работа над более долгосрочным партнерством, чтобы Украина перешла от советского вооружения, законов и стандартов к стандартам НАТО, провела реформы в секторе безопасности и вооружения.

"Это приблизит Украину к Альянсу. Лучшее доказательство, что поддержка работает - это прогресс, который имеет Украина на поле боя", - добавил он.