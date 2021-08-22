"Украина сможет шагать через бушующее море современной цивилизации, только держа за руку самого Бога", - лидер греко-католиков Святослав

Об этом глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил во время проповеди в столичном Патриаршем соборе в воскресенье, 22 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .



"Возможно ли это - быть христианином в современном мире? Возможно ли это - жить среди греха и не стать грешником, возможно ли это - не утонуть в бурном житейском море в наше время? Для того чтобы пройти через это море, надо ставить перед собой высокую и вечную цель. Можно все в жизни пережить и преодолеть, если видеть перед собой живого Бога, который является целью человеческой жизни ", - пояснил предстоятель.

И это утверждение касается не только отдельных людей или человеческих сообществ, но и целых государств.



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По убеждению главы украинских грекокатоликов, Христос приходит к нам для того, чтобы подать руку помощи.



"Он хочет, чтобы мы шагали по волнам житейского моря, держа его за руку. Когда мы идем с Ним, то можем делать невозможное. Поэтому Христос дает нам, казалось бы, невозможные для выполнения задания, но он одновременно является гарантом нашего успеха", - отметил Святослав.



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