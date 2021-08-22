"Украина сможет шагать через бушующее море современной цивилизации, только держа за руку самого Бога", - лидер греко-католиков Святослав
"Самоуверенный человек, который надеется только на собственные силы и думает, что самостоятельно может избежать зла и смерти и пройти по воде над злом этого мира, обречен на опыт Петра - тонуть"
Об этом глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил во время проповеди в столичном Патриаршем соборе в воскресенье, 22 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .
"Возможно ли это - быть христианином в современном мире? Возможно ли это - жить среди греха и не стать грешником, возможно ли это - не утонуть в бурном житейском море в наше время? Для того чтобы пройти через это море, надо ставить перед собой высокую и вечную цель. Можно все в жизни пережить и преодолеть, если видеть перед собой живого Бога, который является целью человеческой жизни ", - пояснил предстоятель.
И это утверждение касается не только отдельных людей или человеческих сообществ, но и целых государств.
Читайте также: Предстоятель УГКЦ Святослав пояснил, что следует понимать украинцам в 30-ю годовщину Независимости
По убеждению главы украинских грекокатоликов, Христос приходит к нам для того, чтобы подать руку помощи.
"Он хочет, чтобы мы шагали по волнам житейского моря, держа его за руку. Когда мы идем с Ним, то можем делать невозможное. Поэтому Христос дает нам, казалось бы, невозможные для выполнения задания, но он одновременно является гарантом нашего успеха", - отметил Святослав.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное