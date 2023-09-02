Украина сможет поражать враждебные цели даже на 1,5 тыс. километров, - Данилов
Украина уже долгое время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, расположенных даже за 1,5 тыс., больше не является проблемой
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".
"Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, – это ракетная программа, утвержденная еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использованию беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране по привлечению большого количества частных компаний", - отметил глава СНБО.
Данилов добавил, что "все это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.
При этом он подчеркнул, что Украина атакует только военные цели РФ, а взрывы нефтеперерабатывающих заводов или других объектов – это дело рук российских партизан, которые Украина не контролирует.
"Мы атакуем либо заводы, либо военные производства – компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец", – подытожил Данилов.
- Напомним, 26 августа Данилов сообщил , что пусковая установка С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью новой украинской ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно".
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