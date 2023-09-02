Украина сможет поражать враждебные цели даже на 1,5 тыс. километров, - Данилов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

"Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, – это ракетная программа, утвержденная еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использованию беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране по привлечению большого количества частных компаний", - отметил глава СНБО.

Данилов добавил, что "все это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.

При этом он подчеркнул, что Украина атакует только военные цели РФ, а взрывы нефтеперерабатывающих заводов или других объектов – это дело рук российских партизан, которые Украина не контролирует.

"Мы атакуем либо заводы, либо военные производства – компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец", – подытожил Данилов.