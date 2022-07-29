Украина сможет получить от Канады дополнительные 450 млн канадских долларов
К 1 млрд канадских долларов ссуды, поступившим в Госбюджет Украины 17 июня, Канада прибавит еще 450 млн
Об этом сообщает Министерство финансов Украины
Эти средства поступят в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.
Как сказано на сайте Минфина, Кабинет Министров Украины внес изменения в Основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Ее Величества Королевы от имени Канады, представленной министром финансов.
В частности, цитируем: "Проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (экв. 0,351 млрд долл. США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой, в результате чего сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов (экв. 1,131 млрд долл. США)”.
- 28 июня канадский сенат одобрил законопроект премьер-министра Трюдо, предусматривающий возможность конфискации российских активов.
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