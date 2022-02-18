Украина сможет отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии в 2023 году, – Шмигаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде .



Он уточнил, что с 24 по 26 февраля Украина отсоединится от энергосистем России и Белоруссии, чтобы протестировать изолированный режим работы.



"Технически мы почти на сто процентов готовы, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической сети Европы… Специалисты Всемирного банка оценили преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов в год для нашего государства", - сказал Шмигаль.



Премьер-министр отметил, что объединение с энергосистемой Европы повысит энергетическую безопасность Украины.

Напомним, что теплая погода в феврале позволит Украине сэкономить запасы угля на складах и лучше подготовиться к тестовому отключению от энергосистем России и Белоруссии.