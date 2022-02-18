Украина сможет отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии в 2023 году, – Шмигаль
Украина технически будет готова полностью объединиться с энергосистемой Европы и тем самым отсоединиться от России и Белоруссии в 2023 году
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде .
Он уточнил, что с 24 по 26 февраля Украина отсоединится от энергосистем России и Белоруссии, чтобы протестировать изолированный режим работы.
"Технически мы почти на сто процентов готовы, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической сети Европы… Специалисты Всемирного банка оценили преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов в год для нашего государства", - сказал Шмигаль.
Премьер-министр отметил, что объединение с энергосистемой Европы повысит энергетическую безопасность Украины.
- Напомним, что теплая погода в феврале позволит Украине сэкономить запасы угля на складах и лучше подготовиться к тестовому отключению от энергосистем России и Белоруссии.
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