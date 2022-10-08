Украина сможет открыть собственную дверь в ЕС через свою демократию и внутреннюю трансформацию, - американский дипломат Фрид
Американский дипломат, эксперт по Восточной Европе и санкционной политике Дэниэл Фрид уверен, после победы в войне против России дверь в Европу для Украины будет открыта, ведь украинский народ нуждается в европейском пути
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо"."Еще до войны, в частности до полномасштабного вторжения Путина 24 февраля, в Европе не было политического желания присоединения Украины к Европейскому Союзу как таковому. После войны ЕС может думать об этом по-другому. Многое зависит от Украины, от того, какой она выйдет из войны, и какую национальную трансформацию Украина переживет после войны на глазах европейцев. В конце концов, ее требовал Майдан", - сказал Даниэл Фрид.
Эксперт по Восточной Европе и санкционной политике уверен, что Украина станет членом Европейского Союза после победы в войне против Российской Федерации.
"Я думаю, что Украина сможет открыть свою дверь в Европу через свою демократию и внутреннюю трансформацию. Эту войну ведет народ Украины, и когда он победит, а я верю, что победит, он потребует европейской Украины. Когда люди борются за это, они этого добьются, а когда добьются, то дверь в Европу для них будет открыта", - добавил он.
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