Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Еще до войны, в частности до полномасштабного вторжения Путина 24 февраля, в Европе не было политического желания присоединения Украины к Европейскому Союзу как таковому. После войны ЕС может думать об этом по-другому. Многое зависит от Украины, от того, какой она выйдет из войны, и какую национальную трансформацию Украина переживет после войны на глазах европейцев. В конце концов, ее требовал Майдан", - сказал Даниэл Фрид.

Эксперт по Восточной Европе и санкционной политике уверен, что Украина станет членом Европейского Союза после победы в войне против Российской Федерации.

"Я думаю, что Украина сможет открыть свою дверь в Европу через свою демократию и внутреннюю трансформацию. Эту войну ведет народ Украины, и когда он победит, а я верю, что победит, он потребует европейской Украины. Когда люди борются за это, они этого добьются, а когда добьются, то дверь в Европу для них будет открыта", - добавил он.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке. Однако среди стран ЕС нет единодушия относительно предоставления Украине кандидатского статуса.

Верховная Рада обратилась в страны ЕС и ее институты поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации ЕС – Украина заявил, что Украину интересует абсолютная полная интеграция и членство в Европейском Союзе в короткие сроки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb