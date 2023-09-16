Украина сможет экспортировать вдвое больше зерна через румынский порт
В румынской Констанце во время встречи в формате Румыния – США – Европейская Комиссия – Украина с участием Молдовы обсудили возможности увеличения объемов экспорта украинской агропродукции.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Через Констанцу – один из крупнейших черноморских портов и ключевой логистический центр для украинского агроэкспорта – ежемесячно транспортируют более миллиона тонн зерна из украинских дунайских портов и направляются дальше по миру. Однако эти объемы планируется увеличить вдвое.
Как рассказал Кубраков, во время встречи договорились реализовать в ближайшие два месяца два ключевых решения. Речь об организации дополнительных рейдовых перевалок в порту Констанца и максимально эффективной работе канала Сулина – без длительного ожидания судов на прохождение.
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"Говорим с партнерами об этом на протяжении последнего года и наконец сегодня пришли к согласию. Планируем реализовать оба решения уже в ближайшие два месяца. Это win-win решение как для Румынии, которая будет зарабатывать на транзите судов, так и для Украины, которая получит дополнительные экспортные возможности", – написал Кубраков.
Он добавил, что во время переговоров в Румынии речь шла также о реконструкции пункта пропуска "Рени – Джурджулешть – Галац". Это самый быстрый путь сообщения Украины и Румынии (порт Галац) через территорию Молдовы. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность почти вполовину.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.
7 сентября Минэкономики сообщило, что Украина начала экспорт зерна через хорватские порты и будет развивать этот путь, чтобы расширить возможности транспортного коридора.
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