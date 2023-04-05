Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев, - Подоляк
Война будет продолжаться до того момента, пока не будет освобождена вся территория Украины. Тем временем для того, чтобы оказаться в Крыму, украинской армии понадобится около полугода
Об этом заявил руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.
"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный", – сказал чиновник.
По словам Подоляка, у России нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию.
"Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", - подчеркнул он.
Чиновник отметил, что войны за Крым, как отдельный элемент не будет, а скорее право существования демократического мира, в рамках международного права.
"Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: "Смотрите, у меня немного больше оружия, у меня немного больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу". Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет", - отметил Подоляк.
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