Украина - Словения: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ по волейболу
В среду, 7 сентября, мужская сборная Украины по волейболу встречается со Словенией в четвертьфинале чемпионата мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 1/4 финала ЧМ-2022 состоится в Любляне и начнется в 22:00. Вживую его покажут телеканалы УНИАН и региональные каналы "Суспільного".
Мужская сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата мира впервые в истории. До этого украинцы только однажды участвовали в финальной части мирового первенства и по итогам второго группового раунда заняли десятое место.
Словения является действующим вице-чемпионом Европы.
ЧМ-2022 по волейболу
1/4 финала
Любляна, Словения
Украина - Словения
7 сентября, 22:00
Прямая трансляция на телеканале УНИАН и региональных каналах "Суспільного"
- 5 сентября сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное