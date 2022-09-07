Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 состоится в Любляне и начнется в 22:00. Вживую его покажут телеканалы УНИАН и региональные каналы "Суспільного".

Мужская сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата мира впервые в истории. До этого украинцы только однажды участвовали в финальной части мирового первенства и по итогам второго группового раунда заняли десятое место.

Словения является действующим вице-чемпионом Европы.

ЧМ-2022 по волейболу

1/4 финала

Любляна, Словения

Украина - Словения

7 сентября, 22:00

Прямая трансляция на телеканале УНИАН и региональных каналах "Суспільного"

5 сентября сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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