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Украина следующая: Зеркаль предупредила об угрозе энергетического кризиса по "молдовскому" сценарию

24 октября, 2021 воскресенье
17:57
Экономика

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что Россия после Молдовы может спровоцировать энергетический кризис в Украине

Об этом Зеркаль заявила в интервью Радио Свобода.

По ее словам, Украина может стать следующей после Молдовы страной, в которой развернется кризис из-за нехватки российского газа.

"Там очень критическая ситуация. И вчера-позавчера проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И, разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова - это первый звонок. В принципе этот кризис будет во всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что нынешний энергетический кризис вызвало совпадение многих факторов, а президент России Владимир Путин ими сразу воспользовался.

"Были и природные факторы и в Азии, и в Латинской Америке, и в Америке, и нехватка LNG. И оно будет расти со временем, несмотря на производство, которое растет. Но спрос и то, что газ фактически является переходным топливом для Азии для достижения этой нулевой эмиссии. Оно все складывается так, что рыночные цены сейчас диктуют автократические режимы. И Путин не может не воспользоваться этим. Потому что он является самым ярким представителем этой автократической системы", - пояснила Зеркаль.

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Россия
газ
Молдова
Владимир Путин
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