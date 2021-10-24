Украина следующая: Зеркаль предупредила об угрозе энергетического кризиса по "молдовскому" сценарию

Об этом Зеркаль заявила в интервью Радио Свобода.

По ее словам, Украина может стать следующей после Молдовы страной, в которой развернется кризис из-за нехватки российского газа.

"Там очень критическая ситуация. И вчера-позавчера проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И, разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова - это первый звонок. В принципе этот кризис будет во всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что нынешний энергетический кризис вызвало совпадение многих факторов, а президент России Владимир Путин ими сразу воспользовался.

"Были и природные факторы и в Азии, и в Латинской Америке, и в Америке, и нехватка LNG. И оно будет расти со временем, несмотря на производство, которое растет. Но спрос и то, что газ фактически является переходным топливом для Азии для достижения этой нулевой эмиссии. Оно все складывается так, что рыночные цены сейчас диктуют автократические режимы. И Путин не может не воспользоваться этим. Потому что он является самым ярким представителем этой автократической системы", - пояснила Зеркаль.

Напомним, 22 октября Молдова ввела 30-дневное чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за дефицита газа, спровоцированного неудачными переговорами с российским Газпромом.

23 октября Газпром пригрозил, что с 1 декабря может полностью прекратить поставки газа в Молдову.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb