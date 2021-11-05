Украина скатывается назад в осуществлении реформ, – депутат Европарламента

По словам депутата, новое немецкое правительство должно четко сосредоточиться на солидарности с Украиной, на соблюдении договоренностей с США и не поддаваться на преждевременное переключение на "Северный поток - 2" независимо от того, какую цену на газ будет предлагать Россия. Решение канцлера Германии Ангелы Меркель о специальном двустороннем энергетическом контракте с РФ она назвала совершенно неприемлемым.

“Госпожа Меркель наконец согласилась, что это было исключительно коммерческое соглашение. Но сейчас мы пришли к тому, что наши центральноевропейские коллеги говорят о том, что "Северный поток" - это угроза от России Европейскому Союзу, потребителям газа”, - отметила Виола фон Крамон. - Эта ситуация не стала для нас сюрпризом, мы ее предсказывали, когда приезжали в Украину еще в мае. И все равно никто не был полностью готов к такому”.

Компенсировать ситуацию Германия пытается внедрением возобновляемой энергетики, использованием сжиженного газа. Однако это не сможет в полной мере компенсировать поставки газа из России. Кроме того, Виола фон Крамон предусматривает сильное давление России, когда начнутся разговоры о серьезном партнерстве и когда Германия и другие партнеры будут инвестировать в Украину и ее водородные технологии.

Еще одним препятствием на пути евроинтеграции евродепутат назвала сложную экономическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе.

“Я приехала сейчас из Косово, последние месяцы провела на Западных Балканах. Там очень сильная депрессия, экономический упадок. Он наблюдается и в других странах – Украине, Молдове и Грузии. Их, конечно, ждут в Европе, но когда будут соблюдены определенные критерии. Тогда будут действительно открываться новые возможности к присоединению”.

По словам Виолы фон Крамон, Украине также будет очень тяжело подать заявку на членство ЕС и НАТО из-за определенного регресса в осуществлении реформ. “Если вы посмотрите на индекс прозрачности – Украина будет внизу рейтинга. Поэтому независимо от того, что делает Россия, следует выполнять свои обязательства по реформам, - отметила евродепутат. - Я вижу, что в Украине демократия откатывается назад, откатываются реформы, Украина немного сходит с правильного пути".

По ее словам, это играет на руку тем, кто хочет создать иллюзию, что Украина не может справиться самостоятельно и без поддержки России. И, соответственно, она не может иметь право подать заявку на вступление в ЕС и НАТО.