Украина - сильная, ее воля будет существовать вечно, - Владимир Кличко отреагировал на признание Россией "Л/ДНР"

Об этом Кличко написал в Twitter.

Таким образом, боксер, десять лет доминировавший в сверхтяжелом дивизионе, отреагировал на признание Россией "Л/ДНР".

"Украина — сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, больше всего ценящий независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине", — написал Кличко.

Напомним, 2 февраля Владимир Кличко присоединился к терробороне Киева.

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