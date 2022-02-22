Украина - сильная, ее воля будет существовать вечно, - Владимир Кличко отреагировал на признание Россией "Л/ДНР"
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что украинский народ сплочен перед угрозой новой российской агрессии
Об этом Кличко написал в Twitter.
Таким образом, боксер, десять лет доминировавший в сверхтяжелом дивизионе, отреагировал на признание Россией "Л/ДНР".
"Украина — сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, больше всего ценящий независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине", — написал Кличко.
- Напомним, 2 февраля Владимир Кличко присоединился к терробороне Киева.
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